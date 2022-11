AFB Bosland overgenomen, Juffrouw Polis verkast van kantoor

Assurantie & Financieringskantoor Bosland in Dronten is overgenomen door Advies en Kies en gaat verder als Advies en Kies Bosland. Romijn Financieel Advies neemt de hypotheekportefeuille van Bosland over. Eigenaar Rob Bosland gaat met pensioen, maar dochter Ilse blijft bij het bedrijf betrokken en gaat door met Juffrouw Polis.