‘Overname Aegon door ASR wordt gevolgd door strijd om pensioen- en zorgmarkt’

Het nieuws sloeg vorige week in als een bom: ASR neemt Aegon over. AM-hoofdredacteur Bart van de Laak spreekt op Next Level in DeFabrique in Utrecht met Jan-Pieter van der Helm van managementconsultant IG&H en Jurjen Oosterbaan (DFO) over premievolumes, wat de overname betekent voor kleinere partijen en de gevolgen voor het intermediair.