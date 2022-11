Pensioen bezorgt werknemer zorgen, wantrouwen en spijt

Dinsdag is de aftrap van de jaarlijkse Pensioen3daagse en die gaat traditiegetrouw gepaard met enkele onderzoeken. 55-plussers hebben spijt dat ze niet meer werk hebben gemaakt van hun pensioenvoorziening, concludeert Wijzer in Geldzaken. Brand New Day ziet ondertussen dat de werkenden van nu wel degelijk bezig zijn met pensioen, maar dat het vertrouwen in verzekeraars en pensioenfondsen ontbreekt.