Pensioen3daagse in teken van ‘Pensioen 1-2-3’

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben de nieuwe voorlichtingsrichtlijn ontwikkeld en hopen dat het pensioenbewustzijn van werknemers ermee wordt vergroot. Het Pensioen 1-2-3 is per 1 juli wettelijk ingevoerd en inmiddels bij alle pensioenuitvoerders te raadplegen. Het informatiemodel bestaat uit drie lagen: laag 1 toont aan de hand van icoontjes de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling. Via de icoontjes kan worden doorgeklikt naar twee diepere lagen voor meer informatie. De teksten en iconen zijn vooraf in klantpanels getest op begrijpelijkheid, toegankelijkheid en duidelijkheid. “Het is bewezen laagdrempelig en helder”, stelt Verbondsdirecteur Harold Herbert. Dezelfde iconen worden vanaf 1 januari 2017 ook gebruikt voor het Uniform pensioenoverzicht (UPO). Op Bekijkjepensioenregeling.nl kunnen deelnemers het Pensioen 1-2-3 van hun eigen pensioenfonds vinden.

Activiteiten

De Pensioen3daagse wordt georganiseerd door het platform Wijzer in Geldzaken en vindt plaats op dag 1, 2 en 3 van november. Gedurende die dagen worden landelijk informatiebijeenkomsten belegd over pensioen en er worden diverse activiteiten gehouden. ABP reikt bijvoorbeeld een PensioenPluim uit aan de werkgever die zijn medewerkers actief en creatief heeft geïnformeerd over pensioenen.