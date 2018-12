Nieuw pensioenproduct voor PPI i-PensionSolutions

i-PensionSolutions is naar eigen zeggen de “eerste onafhankelijke, geheel open PPI in Nederland”. Het biedt pensioenuitvoering voor bedrijven met een breed arsenaal aan producten en heeft de ambitie om daar met samenwerkende vermogensbeheerders en verzekeraars leidend in te zijn in Nederland en Europa. Vorig jaar besloot Robeco haar PPI met die van i-PensionSolutions te laten fuseren.

40 jaar ervaring bij pensioenoplossingen

Fidelity International is een wereldwijde vermogensbeheerder met ruim € 238 miljard onder beheer voor klanten in 24 landen in Azië, Oceanië, Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf is al 40 jaar betrokken als vermogensbeheerder bij pensioenoplossingen.