Delta Lloyd lanceert online pensioenplatform voor vrouwen

Delta Lloyd Foundation en Women Inc lanceren gezamenlijk het online platform ‘ I Love Pensioen! ‘ om vrouwen op simpele wijze inzicht te geven in hun pensioen. Uit onderzoek zou blijken dat 70% van de vrouwen pensioenonbewust is.

Naast het feit dat vrouwen minder weten over hun pensioensituatie ligt het pensioen van vrouwen ook 40% lager dan het pensioen van mannen. Dit komt doordat vrouwen minder vaak een eigen inkomen hebben, vaker parttime werken door de combinatie van werk en zorg voor kinderen (of mantelzorg) en door het loonverschil van 17,6% tussen mannen en vrouwen. Al deze omstandigheden hebben gevolgen voor de pensioenopbouw.

Weinig weten

“Uit onderzoeken van Delta Lloyd Foundation weten we dat vrouwen bij bepaalde levensgebeurtenissen zoals scheidingen en pensioen vaak weinig weten over geld. En dan niet altijd in staat zijn financieel goed voor zichzelf te zorgen. Met ‘I Love Pensioen’ proberen we op een laagdrempelige manier te bewijzen dat pensioen helemaal niet zo ingewikkeld is en dat het goed is om over na te denken”, zegt Marie-Louise Voors manager Delta Lloyd Foundation.