Rechtbank veroordeelt pseudo-financieel adviseur

De opgelegde straf is conform de eis. De man deed zich volgens de rechter voor als financieel adviseur. Diverse mensen gaven hem geldbedragen in beheer in ruil voor een rentepercentage van 12%. Na een tijdje stopte hij met het uitbetalen van de rente en kwamen de particuliere geldverstrekkers in de problemen.

De man ontkent de malversaties. Hij zegt dat hij het geld heeft geleend en er mee kon doen wat hij wilde. Van beheer was geen sprake. Ook ziet hij zichzelf niet als financieel adviseur. De mensen die nu gedupeerd zijn, lieten zich adviseren door anderen en kwamen zo bij hem terecht, zo vertelde hij in de rechtszaal.

De gedupeerden raakten samen bijna een miljoen euro kwijt.