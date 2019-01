Kredietverstrekker Qander (voorheen LaSer) ziet tussenpersonenkanaal als groeimarkt

LaSer Nederland heeft haar naam veranderd in Qander Consumer Finance, kortweg Qander. Ook tussenpersonenlabel Sygma Finance heet nu Qander. “Al enige tijd zijn wij geen onderdeel meer van de LaSer groep uit Frankrijk, maar een zelfstandig bedrijf met een onafhankelijke koers. Daarom kiezen we niet alleen voor een nieuwe uitstraling en positionering, maar óók voor een andere naam.”, aldus Michel Blom, commercieel directeur.

Met de nieuwe naam Qander maakt het bedrijf zich op om verder marktaandeel te behalen in de Nederlandse consumptief kredietmarkt. Het tussenpersonenkanaal is volgens de onderneming een speerpunt voor groei. Blom: “Persoonlijke leningen en doorlopende kredieten van het label Qander kunnen enkel afgesloten worden via het tussenpersonenkanaal. Hiermee willen wij nogmaals het vertrouwen onderstrepen dat wij hebben in onze samenwerking met het intermediair.”

Naast haar focus op Persoonlijke leningen en doorlopende kredieten, wil Qander werken aan verdere groei van haar creditcardportefeuille. Er werken 150 mensen bij het bedrijf in Den Bosch. LaSer Nederland was als onderdeel van de LaSer groep in handen van BNP Baripas Personal Finance. LaSer Nederland werd in 2015 verkocht aan investeringsmaatschappij Chenavari die het merk nu als Qander op de Nederlandse markt positioneert.