Legal & General geeft adviseurs hybride adviestools

Op de site worden vier tools beschikbaar gesteld. Adviseurs kunnen één of meer tools op de eigen website plaatsen. “Het doel is uiteindelijk om consumenten te helpen als zij zelf het initiatief nemen om na te denken over de financiële risico’s van overlijden. Vervolgens kan samen met de adviseur hiervoor een passende oplossing worden gevonden”, aldus de verzekeraar.

Vier onderwerpen

De tools bieden, ieder op een afzonderlijk gebied, de klant binnen enkele minuten inzicht in de financiële risico’s van overlijden en mogelijke besparingen die op lopende verzekeringen zijn te bereiken:

– de Risico-scanner geeft inzicht in de financiële behoeften van het gezin;

– de PartnerPensioen-calculator geeft de hoogte van het partnerpensioen voor en na 1 januari 2015 weer;

– de Premie-checker geeft weer welk bedrag consumenten kunnen besparen door in het verleden afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen over te sluiten naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering;

– ORV-online maakt het voor de consument mogelijk om zelf een concept advies op te stellen en dit vervolgens voor controle aan de adviseur voor te leggen.

Veranderend consumentengedrag

“Wij meten periodiek hoe consumenten zich gedragen”, legt Michel van Dam, commercieel directeur Legal & General, uit. “Kijken we naar waarom consumenten op dit moment naar de site van hun adviseur gaan, dan zien we dat in ruim 1 op de 3 gevallen het gaat om het vinden van de contactgegevens van het kantoor of medewerkers. Tip aan de adviseurs is dus om te zorgen dat de contactgegevens prominent op de homepage staan. We zien duidelijk dat het gedrag van de consument verandert. De consument raakt steeds meer gewend aan de mogelijkheid om zelf bepaalde handelingen te verrichten. Dat leert de consument ook op sites buiten onze branche.”

Klant overtuigen

“Wat de politiek niet begrijpt”, vervolgt Van Dam, “is dat grote groepen consumenten voor hen noodzakelijke zekerheid niet uit zich zelf gaan halen. Wat elke adviseur weet, is dat je de klant moet overtuigen om bepaalde risico’s af te dekken voordat hij dat daadwerkelijk doet. We hebben het dan over het verschil in haalproducten en brengproducten. Waarbij ik met producten niet per sé een verzekeringsproduct bedoel, maar vooral een oplossing die financiële zekerheid schept. Wat we met onze tools proberen, is om te stimuleren dat een deel van de consumenten toch zelf het initiatief neemt om na te denken over de financiële risico’s van overlijden. Door op een makkelijke manier inzicht te geven in wat een overlijden betekent voor hun persoonlijke financiële situatie, denken we dat de drempel om dit te gaan bespreken met hun adviseur wordt verlaagd.”