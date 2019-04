Beste Werkgevers 2016 in de financiële dienstverlening: ZLM, Robeco en SNS Bank

De volgende financiële organisaties scoren boven het branchegemiddelde: Robeco, SNS BANK , ZLM Verzekeringen, Zorg en Zekerheid, Aegon en Bouwinvest. Maar de eerste drie maken dus kans op de prijs: Robeco, SNS Bank en ZLM.

Tijdens het Beste Werkgevers Event op 4 oktober maken Effectory en Intermediair de winnaar bekend.

Positie op de lijst

De eindklassering van de organisaties is gebaseerd op het oordeel van hun eigen medewerkers. In het onderzoek beantwoordden zij onder andere zes vragen, die samen de Beste Werkgevers Score bepalen. Deze score is het gemiddelde van de:

-mate van trots op de organisatie

-mate waarin medewerkers achter de doelen van de organisatie staan

-mate waarin de medewerker ruimte en kansen krijgt om optimaal te presteren

-waardering voor de prestaties van medewerkers

-tevredenheid over de organisatie

-tevredenheid over de werkzaamheden

Meer informatie over het Beste Werkgeversonderzoek staat hier.