Hoe ver gaan we met verzekeren op basis van kunstmatige intelligentie?

De revolutie op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI) gaat verstrekkende gevolgen hebben voor alle sectoren. En niet in het minste voor de verzekeringsbranche. Kees Haverkamp, director Innovations bij Tjip vraagt zich af: hoever willen we gaan met op KI gebaseerde verzekeringsproducten? Lees zijn blog.

Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar verzekeren is voor een deel gewoon een trucje. Althans… zo beleef ik dat als techneut. In de basis gaat het om een risico inschatting. Bij bijvoorbeeld een schadeverzekering wordt er eerst gekeken hoe vaak bepaalde gevallen in hun algemeenheid voorkomen en hoeveel kosten daarbij komen kijken.

Vervolgens wordt er gekeken naar het dossier van de client en de kans dat de schade bij hém of haar voorkomt. De som van die afweging wordt het verzekeringsproduct waarbij er rekening wordt gehouden met een bepaalde marge voor de verzekeraar.

Verzekeraars hebben zich in de loop van tientallen jaren gespecialiseerd in het maken van zo’n risico inschatting en zijn hier heel bedreven in. Maar de kennis en kunde die ze hierin opgedaan hebben, kan maar zo binnenkort ‘legacy’ zijn. Want kunstmatige intelligentie kan zoiets veel beter. Neurale netwerken zijn bij uitstek in staat patronen te herkennen en regels te maken op basis waarvan ze beslissingen kan nemen.

Stockfish

Mooi voorbeeld vind je in het schaken. Computertechneuten hebben samen met schakers in grofweg 25 jaar tijd een ogenschijnlijk onverslaanbare schaakcomputer gemaakt genaamd Stockfish. Stockfish is op de klassieke manier geprogrammeerd en bevat door de techneuten en schakers bedachte ‘schaakregels’ op basis waarvan Stockfish zijn stellingsoordeel velt. Deze schaakcomputer werd vorig jaar verpletterend verslagen in een schaakmatch door AlphaZero, een op machine learning gebaseerde schaakcomputer van Google. Google gebruikte geen programmeurs en schakers, maar gaf AlphaZero enkel de regels van het spel en liet het programma simpelweg tegen zichzelf spelen. En binnen 9 uur had AlphaZero voor zichzelf schaakregels bedacht die vele malen beter waren dan die van Stockfish.

Met schaken kan je geen (of in ieder geval weinig) geld verdienen…. maar met verzekeren wel. De verzekeringsbranche gaat vrijwel zeker veranderen als gevolg van KI. En omdat de klassieke ‘verzekeringsregels’ er ogenschijnlijk niet zo toe doen, gaan in de toekomst vooral partijen die goed zijn in kunstmatige intelligentie het verzekeren domineren.

Solidariteit

Er zijn grofweg twee terreinen waar KI grote invloed gaat hebben. Op de eerste plaats kan KI gebruikt worden om processen te optimaliseren. Aardig voorbeeld hiervan is Lemonade uit New York, een verzekeraar die claims toewijst of afwijst op basis van ingezonden videoboodschappen. De video’s worden geanalyseerd en de informatie wordt gecheckt. En op basis van het oordeel van de KI wordt de claim beoordeeld. Dit soort procesverbeteringen leveren meteen geld op en zorgen ervoor dat verzekeringen voor een lager tarief aangeboden kunnen worden.

In feite kan je met KI echt een gepersonaliseerde verzekering aanbieden die helemaal bij je past

Daarnaast kan Kunstmatige intelligentie invloed hebben op het verzekeringsproduct zelf (zoals hierboven beschreven). In feite kan je met behulp van KI echt een gepersonaliseerde verzekering aanbieden die helemaal bij je past.

Het is vooral de vraag hoever we willen gaan met KI als het op verzekeren aan komt. Binnen het verzekeren kennen we naast het verzekeringsbeginsel (hoogte van de premie hangt af van de kans op uitkeren) ook het solidariteitsbeginsel: één verzekeringstarief voor alle Nederlanders gelijk. Het solidariteitsbeginsel verzekert Nederlanders van een bepaald niveau aan zorg en sociale zekerheid. Dit soort beginselen worden steeds vaker onderwerp van discussie wanneer we straks hyper gepersonaliseerde verzekeringsproducten hebben.

Het worden interessante tijden! Wat denken jullie dat er gaat gebeuren op het gebied van kunstmatige intelligentie in de verzekeringsmarkt?

Dit artikel is gesponsord door Tjip.