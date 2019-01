Nieuwe dienst biedt letselslachtoffers direct hulp

Drie claimbehandelings- en expertisebedrijven hebben de handen ineengeslagen en een nieuwe dienst opgezet die letselschadeslachtoffers direct na een ongeval ondersteuning gaat bieden, ongeacht wie de aansprakelijke partij is.

Letselschadeslachtoffers krijgen na een ongeval gemiddeld pas na drie maanden persoonlijke hulp en ondersteuning: vanaf het moment dat de aansprakelijkheidsdiscussie is afgerond. “En dat terwijl slachtoffers juist in de eerste fase van hun letsel behoefte hebben aan adequate hulp”, vinden Cunningham Lindsey Personenschade, Raasveld Expertise/MetZorg en claimsmanagementbedrijf inTrust. Zij hebben samen ‘Dé Letselschadehulpdienst’ opgericht, een aparte entiteit die letselschadeslachtoffers al vanaf de eerste dag na een ongeval hulp biedt. De dienstverlening omvat zorg (verpleging & verzorging, mentale ondersteuning, wachttijdbemiddeling en medische alternatieven), algemene dagelijkse verzorging (huishoudelijke hulp, mobiliteitshulpmiddelen, ondersteuning mantelzorg en tijdelijke toegankelijkheid van de woning) en sociale hulp (kinderopvang, boodschappenservice, hondenuitlaatservice en sociaal maatschappelijke ondersteuning.

De Letselschadehulpdienst wordt geleid door Lex Stegerhoek (MetZorg) en Tim Beekhuijzen (inTrust) en telt zo’n 20 speciaal opgeleide medewerkers, die continu beschijkbaar zijn om letselslachtoffers professioneel bij te staan. “Indien nodig gaat een medewerker persoonlijk bij het letselslachtoffer langs om de juiste hulpbehoefte vast te kunnen stellen. De kosten van inschakeling worden in de regel vergoed door de eigen verzekeraar of de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Onze dienstverlening laat zich wat dat betreft vergelijken met de hulpverlening en werkwijze van de Stichting Salvage na brand.” Volgens de initiatiefnemers is uit een proef gebleken dat de aanpak leidt tot een aanmerkelijke schadelastvermindering voor verzekeraars.