Ziektekostenpremies dit jaar met 12,3% omhoog

De premiestijging van 12,3 is hoger dan de afgelopen jaren. In de periode 1997-2001 stegen de premies bij de particuliere ziektekostenverzekeraars met achtereenvolgens gemiddeld (afgeronde percentages) 1%, 5%, 11%, 9%, en 10%. De hoge stijging van dit jaar is veroorzaakt door een inhaalslag over 2001. De verzekeraars wisten bij het vaststellen van hun premies nog niet dat minister Borst in de loop van 2001 extra geld voor de zorg zou toezeggen.

De percentages zijn verkregen uit enquête door Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars en hebben betrekking op maatschappijpolissen.