Raalte verzekert ambtenaren

Het mantelcontract kwam vorig jaar tot stand als gevolg van CAO-bepalingen. Gedekt is rechtsbijstand die te maken heeft met het functioneren als ambtenaar of als lid van het college. Het kan hierbij gaan om aansprakelijkstellingen of het verhalen van de gevolgen van fysiek geweld. Centraal Beheer is met het mantelcontract marktleider in rechtsbijstanddekkingen voor gemeenten.