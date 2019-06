Ook de Hema gaat financiële producten verkopen

In navolging van Albert Heijn en C1000 gaat ook de Hema (Vendex-KBB) financiële producten verkopen in de winkels. De eerste producten moeten in september in de schappen liggen.

Een van de eerste producten zal een Jip & Janneke-spaarrekening zijn voor kinderen tot zes jaar. Veel meer wil het warenhuisbedrijf nog niet zeggen over de plannen. “In het najaar komen we hier gedetailleerd mee naar buiten”, aldus een woordvoerder van de Hema.

Het zusterbedrijf van de Hema, Vroom & Dreesmann, verkoopt al veel langer verzekeringen via Vendopolis. Dit onderdeel is voor 55% in handen van Achmea. Volgens de woordvoerder zal de Hema niet met Vendopolis gaan werken.