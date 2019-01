Nieuw product voor expirerende koopsommen

Het Lijfrente Doorgroei Plan is volgens Financial Care een flexibel en transparant product, waarbij de volledige inleg – dus zonder vooraftrek van kosten – wordt belegd in een obligatie (Deposit Guarantee Bond100), die is opgebouwd uit kortlopende deposito’s bij banken met een hoge kredietwaardigheid. “Het product is vooral geschikt voor consumenten van wie binnenkort de lijfrenteverzekering tot uitkering komt, maar die hun lijfrentes nog even willen uitstellen.”

Het brutorendement van het Lijfrente Doorgroei Plan is op jaarbasis 2,32%. Over de laatste twee maanden is dat 4,35%. Beleggingswinsten kunnen aan de waarde van de obligatie worden toegevoegd waardoor de gegarandeerde koers stijgt. De ontwikkeling van de obligatie is te volgen via de website www.dgbond.nl. De beheerskosten bedragen 0,81% per jaar en de kosten voor de verzekering 0,7% per jaar. Het product is verkrijgbaar via Apple Tree (www.apple-tree.nl).