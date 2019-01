Levenproductie kwart lager

De verkoop van nieuwe individuele levensverzekeringen blijft vooralsnog flink achter bij die van 2001. Volgens de jongste CBS-cijfers werden in februari 108.400 polissen verkocht die samen e 649 mln premie opleverden. Dat is 11% respectievelijk 25% minder dan februari vorig jaar. De eerste maand van dit jaar had al dalingen van 29% (polissen) en 37% (premie) opgeleverd. De februari-omzet van e 649 mln is overigens wel 4,6% hoger dan in januari.

De omzet uit uitgestelde lijfrenteverzekeringen daalde (ten opzichte van februari 2001) met 30% tot e 201 mln. Zelfs de direct ingaande lijfrentes leveren geen groei meer op: -24% tot e 296 mln.

Troost kan al evenmin gezocht worden in de verkoop van spaarkasovereenkomsten. Die daalde in februari met 38% tot e 3,5 mln. Het CBS heeft de januari-omzet overigens gecorrigeerd van e 2,4 mln in e 4,4 mln.

Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal Januari 2002 Guldenscontracten 41,8 1.273,8 18,9 10,4 22,2 703,2 378,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 3,7 330,1 5,3 3,5 0,0 0,3 0,1 Pensioen uitgesteld 0,6 147,3 4,8 4,4 0,2 19,4 11,8 Lijfrente uitgesteld 1,6 48,7 1,9 1,4 11,1 150,8 116,1 Direct ingaande rente – – – – 6,5 456,0 237,5 Levenslang bij overlijden 22,3 87,8 2,1 0,1 0,8 1,9 2,1 Spaarverzekering 1,6 39,6 1,7 1,0 1,7 10,2 8,3 Risicoverzekering 11,5 609,1 2,9 0,1 1,8 63,8 1,2 Overig 0,4 11,2 0,2 – 0,1 1,0 1,0 Beleggingseenheden 55,1 2.080,8 70,3 43,0 8,8 160,2 100,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,3 936,3 17,7 13,5 0,1 5,6 2,3 Pensioen uitgesteld 5,1 271,5 8,2 4,6 0,1 5,5 3,5 Lijfrente uitgesteld 18,8 540,4 24,0 9,2 7,7 89,6 62,6 Direct ingaande rente – – – – 0,4 53,2 21,4 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 17,9 295,4 18,8 14,6 0,4 5,7 9,6 Risicoverzekering 0,2 19,6 0,4 0,2 – – – Overig 1,9 17,5 1,3 0,9 0,1 0,6 0,8 Februari 2002 Guldenscontracten 46,6 1.463,2 20,1 9,3 14,2 826,6 422,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,0 379,2 5,6 3,2 0,0 0,1 0,0 Pensioen uitgesteld 0,8 230,8 4,8 4,3 0,3 27,2 18,1 Lijfrente uitgesteld 1,5 71,2 2,5 1,2 4,2 168,3 111,7 Direct ingaande rente – – – – 6,3 523,4 278,5 Levenslang bij overlijden 27,5 117,3 2,6 0,0 0,6 2,3 2,5 Spaarverzekering 1,9 56,2 2,1 0,6 1,1 17,1 9,3 Risicoverzekering 10,6 604,1 2,4 0,0 1,6 86,7 1,3 Overig 0,3 4,5 0,1 0,0 0,1 1,6 1,6 Beleggingseenheden 42,0 2.203,1 61,9 37,8 5,6 164,7 97,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,8 1.047,1 20,7 13,3 0,1 8,0 2,3 Pensioen uitgesteld 2,7 267,6 7,8 5,9 0,2 2,4 2,7 Lijfrente uitgesteld 11,7 577,0 16,2 6,4 4,7 83,8 63,2 Direct ingaande rente – – – – 0,3 61,2 17,6 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 15,5 280,0 15,6 11,1 0,4 9,3 11,3 Risicoverzekering 0,1 11,4 0,1 – – – – Overig 2,0 20,1 1,6 1,2 0,0 0,1 0,3 (bedragen in e mln)

Omzet nieuwe spaarkasovereenkomsten 2001 2001 2002 2002 Januari Februari Januari Februari Spaarpremie ineens 2,3 1,9 0,6 1,2 Spaarpremie periodiek 3,2 3,2 3,4 2,0 Risicopremie ineens 0,5 0,1 0,1 0,1 Risicopremie periodiek 0,5 0,5 0,3 0,2 (x e mln)

Totaaloverzicht nieuwe spaarkasovereenkomsten Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies Januari 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,2 46,1 1,1 0,2 Zonder clausule 4,3 63,0 2,9 0,2 Totaal 5,5 109,1 4,0 0,4 Februari 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,2 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 0,5 26,2 0,9 0,1 Zonder clausule 2,1 32,8 2,2 0,2 Totaal 2,7 59,1 3,2 0,4 (bedragen in e mln)