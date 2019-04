De ‘kracht’ van Centraal Beheer

In het afgelopen weekeinde is de jongste commercial in première gegaan: nummer 38 in de rij. We zien een gezin in de auto in een safaripark. Uiteraard trekken de leeuwen veel aandacht en dat is wederzijds. Op de terugweg naar huis gaat het gezin als vanzelf het liedje ‘The lion sleeps tonight’ zitten zingen. Wat men niet weet is, dat er een leeuw op het dak ligt. En die gaat ongemerkt mee de garage in. Met de lege straat in beeld, klinkt dan de oorspronkelijke hit van The Tokens.