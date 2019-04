CVB Bank wil naar 380 tussenpersonen

De voorgenomen groei in agentschappen is een logische vervolgstap op de resultaten van een onderzoek door Bureau D&O in opdracht van de bank onder het aangesloten intermediair: ruim 80% van de 220 geënquêteerde kantoren (respons: 66%) beschouwt CVB als ‘dé intermediairbank’. De gemiddelde waardering voor de dienstverlening van de bank is een 7,5.

In 2003 boekte CVB Bank een nieuwe hypotheekproductie van e 500 mln. De totale hypotheekportefeuille nam per saldo toe tot e 2,4 (2,1) mld. De ingelegde spaargelden groeiden vorig jaar met e 200 mln naar e 1,2 (1,0) mld.