Audi RS6 inzet van juridisch steekspel tussen Achmea en de 'echte eigenaar'

Bij de rechtbank Den Haag diende onlangs een bijzondere zaak rondom een Audi RS6. De huidige 'eigenaar' van de superdure stationwagen eiste de auto terug. Hij had het voertuig keurig gekocht en wilde het lopende beslag door de autoriteiten weer ongedaan laten maken. Daar wilde Achmea niets van weten, want de supercar was volgens haar van de verzekeraar zelf. Wie kreeg gelijk?

Medio september 2025 deed de raadkamer van de rechtbank Den Haag een uitspraak over wie de eigenaar was. Maar eerst de feiten. De RS6 werd op 23 oktober 2021 gestolen. Dit type Audi had destijds een behoorlijk stevige nieuwprijs van zo’n 1,9 ton. Het is een grote stationwagen die in 3,6 seconden van nul naar honderd km/u gaat en bijna zeshonderd pk heeft. Het is een gewilde supercar en een bijzondere verschijning op de weg. Dat vond de klager ook.

De auto was verzekerd bij Interpolis/Achmea en de eerste eigenaar werd na de diefstal in 2021 al snel uitbetaald waardoor de auto, mocht deze weer opduiken, vanwege de normale polisvoorwaarden, eigendom was van Achmea.

En inderdaad, jaren later, op 10 oktober 2024, dook de Audi weer op in Nederland. Diegene achter het stuur, tevens de klager in deze zaak, werd tijdens een politiecontrole aan de kant gezet. Het bleek dat de RS6 een vals chassisnummer had. Oftewel: de auto was 'omgekat'. Vreemd genoeg was de RS6 tot die tijd onder de radar gebleven. De toenmalige verzekeraar had de vervalste VIN-code ook niet opgemerkt. De politie zag dit wel en de auto werd ter plekke in beslag genomen.

Een supercar voor hatchback-geld zonder papierwerk. Wat denk je zelf wat de rechter gaat zeggen?

Na enig speurwerk door de politie werd de oorspronkelijke eigenaar achterhaald. Maar doordat Achmea diegene al had uitgekeerd na de diefstal was de verzekeraar de échte juridische eigenaar van de auto geworden. Maar dat pikte de klager niet.

Wat de zaak bijzonder maakt is met name de brutaliteit waarmee de klager stelde de auto ‘ter goeder trouw’ gekocht te hebben. Wettelijk is het zo dat ‘ter goeder trouw gekocht’ inderdaad een grond kan zijn om eigenaarschap te claimen. Ook al blijkt het om gestolen goed te gaan. Maar die claim maakt alleen kans als je kunt aantonen dat je de Audi bij een keurige garage hebt gekocht, als je een factuur kunt laten zien en wanneer je kunt aantonen dat het bedrag marktconform is. Vervolgens mag je ervanuit gaan dat ook de herkomst van het geld, waarmee de aankoop is gedaan, bijzondere aandacht krijgt.

Wat leert dit de markt? Voor intermediairs: let op rode vlaggen bij inkoop/verkoop van dit soort bijzondere supercars. Slechts één sleutel, geen deugdelijke factuur, VIN-onregelmatigheden en een aankoopprijs die niet strookt met de markt. Bij dit soort auto’s is een volledige VIN-check nodig, niet alleen van de laatste paar cijfers. Deze auto dook niet op bij een RDW-voertuigidentiteit- en VbV-statuscontrole, waardoor de auto tóch verzekerbaar bleek. Maar er waren genoeg rode vlaggen die tijdens een KYC-tje, een gesprek met de 'eigenaar' waarschijnlijk direct aan het licht waren gekomen.

De autoliefde van de klager ging echter zo ver dat hij besloot om een zaak tegen Achmea te beginnen: hij wilde de Audi terug. Maar hij leverde vervolgens zélf het overvloedige bewijs dat hij geen oprechte koper was. Misschien was hij wel de dief?

Bord voor z'n kop: klager levert zélf overtuigend bewijs voor heling of diefstal

Zijn 'overtuigende' bewijs? Hij had 35.000 euro betaald voor een dikke Audi RS6 die zelfs in 2024 nog wel een ton of iets meer zou mogen kosten. Hij kon géén aankoopfactuur overleggen. Uit de politierapporten bleek dat de auto maar één sleutel in plaats van twee had, wat volgens de rechter ongebruikelijk is. Hij kon ook niet vertellen van wie hij de auto had gekocht. ‘De klager heeft echter geen factuur of ander schriftelijk bewijs met betrekking tot de koop van de auto kunnen overhandigen’, zo zei de rechter.

Omdat het geen strafzaak was, werd de man door de rechtbank natuurlijk niet aangeduid als ‘heler’ of zelfs 'jij brutale dief', maar heel eufemistisch als ‘niet ter goeder trouw’. De uitspraak was helder. Achmea kreeg de Audi RS6 terug en het beslag dat de politie op de auto had gelegd werd opgeheven. Achmea gaf aan dat de Audi naar een hersteller gaat die de originele VIN-code weer in het chassis slaat, zodat de auto weer netjes en legaal de weg op kan. De ‘koper’ heeft nog een lopende strafzaak aan zijn broek; zo wil het OM nog graag even weten van wie hij die bolide al dan niet heeft gekocht.