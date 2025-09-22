Verzekeraar keert 5,7 miljoen euro uit voor gestolen Roemeense kunststukken

Een Nederlandse verzekeraar keert 5,7 miljoen euro aan schadevergoeding uit aan het National Museum of History of Romania. Dit is naar aanleiding van de gouden helm en de drie gouden armbanden die begin dit jaar uit het Drents Museum werden gestolen. Het Roemeense ministerie van Cultuur bevestigt dat het geld is overgemaakt. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de volledige schade en moet het bedrag uiteindelijk betalen.