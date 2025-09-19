Minister Economische Zaken komt met actiepunten om regeldruk te verminderen

'Halal-bank' Insifr: 'We zijn nog helemaal geen bank'

De 'bank voor moslims' Insifr is begin augustus 2025 van start gegaan. Het initiatief kreeg een overweldigende hoeveelheid media-aandacht. Als eerste in het Financieele Dagblad, toen De Telegraaf, Trouw, De Volkskrant, Het Nederlandsch Dagblad en de Vlaamse media. Het probleem? Insifr is helemaal geen 'bank'. Financieel adviseurs die blind de woorden van de landelijke media zouden napraten en hun moslimklanten adviseren dat er een 'bank voor ze is', lopen een reëel risico hun zorgplicht te schenden. Want volgens de Wft mag Insifr zichzelf helemaal geen bank noemen. Maar wát is het dan wel?