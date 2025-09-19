Minister Economische Zaken komt met actiepunten om regeldruk te verminderen

De minister van Economische Zaken noemt namens het kabinet verschillende concrete punten die de regeldruk moeten gaan verminderen én aansluiten bij de resultaten van de eerder gepubliceerde MKB-indicatorbedrijvenonderzoeken, onder meer binnen de sector financieel advies.
Doelstellingen aanpak verminderen regeldruk
- Voor eind 2026 is honderd procent van de meest belastende verplichtingen uit de indicatorbedrijvenonderzoeken doorgelicht en zijn voorstellen voor regeldrukverlichting vastgesteld.
- Voor de zomer van 2026 zijn vijfhonderd regels geschrapt om de regeldruk in de onderzochte sectoren, waaronder dus de adviessector, te verminderen.
- In de komende zes maanden wordt voor de sector financieel advies specifiek gewerkt aan de regeldruk rond vakbekwaamheidseisen (o.a. op het gebied van permanente educatie).
Concrete actiepunten dus, waarvan de tijdspanne en reikwijdte echter ruim na de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 liggen. Daadwerkelijke aanpassingen in het kader van regeldrukreductie komen daarmee op het bordje van een volgend kabinet te liggen.