Paul Molenaar lid van de raad van toezicht Stv

Paul Molenaar is toegetreden tot de raad van toezicht van Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Molenaar is oprichter en CEO van ReShift Digital, een mediaonderneming met technologie-, gaming- en productvergelijkingsmerken. Volgens Stv is het belangrijk dat zowel de kennis van verzekeraars als de stem van de klant zijn vertegenwoordigd in hun raad van toezicht.

Paul Molenaar vervangt Hein Albeda. Hij was sinds april 2017 lid van de raad.

Meerdere bestuursfuncties

Molenaar beschikt over een uitgebreide lijst aan toezichtfuncties. Zo zat hij van 2009 tot 2017 ook in de raad van toezicht van de Consumentenbond en tussen 2013 en 2017 in de raad van toezicht van het ANP. Daarnaast was hij ook bestuurslid van de Stichting de Geschillencommissie, van 2017 tot mei 2025.

Samenstelling

De raad van toezicht van Stv bestaat uit vijf leden. Twee daarvan komen uit de verzekeringsbranche: Ingrid Visscher en Carla Muters. Twee leden hebben een consumentenprofiel: Paul Molenaar en Marco Loos. Onafhankelijk voorzitter is Paul Geraeds.