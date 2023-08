Gerechtshof bevestigt slechte reputatie sjoemelend schadebureau

Een letselschadebureau in Nijmegen staat nogal slecht bekend bij Voogd & Voogd in Middelharnis door gesjoemel en gerommel met afhandeling van schades. Het volmachtkantoor waarschuwt Nationale-Nederlanden bij een nieuw incident. Het letselschadebureau procedeert tot aan het gerechtshof uit vrees voor een slechte naam, maar geen middel brengt nog verandering in zijn reputatie.