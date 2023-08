Blindfluencer Tjarda Struik spreekt op AM Insights - Diversity

Aon in Rotterdam is op maandag 25 september het podium van de allereerste AM Insights - Diversity. Tijdens dit netwerkevent wordt onder meer de winnaar bekend gemaakt AMsiversity. Ook staan boeiende sprekers op het programma, zoals blindfluencer en toekomstig burgemeester van Leiderdorp Tjarda Struik.