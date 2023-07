Van Vliet (Boer & Croon): 'pensioenuitvoerders moeten gas terugnemen bij transitie'

''Het is van belang dat pensioenuitvoeringsorganisaties gas terugnemen,'' vindt Kees Jan van Vliet, Partner Finance & Technology, van Boer & Croon. Naar aanleiding van een bericht in het FD (vijf vragen over het nieuwe pensioen) ziet hij dat ''de huidige aanpak en wendbaarheid vaak ontoereikend is om de enorme veranderopdracht te doen slagen.''