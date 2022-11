Variabele hypotheekrente maakt opmars

DNB meldt dat in september door banken voor ruim € 1 miljard aan nieuwe hypotheken werd verstrekt met een variabele rente of een rentevaste periode van maximaal één jaar. Dat is 7% meer dan in augustus en 47% meer dan in januari. Het bedrag aan nieuwe hypotheken is sinds begin dit jaar met 16% gedaald. De verstrekte hypotheeksom in de categorie rentes langer dan tien jaar is gedaald van € 4,0 miljard in januari naar € 2,4 miljard in september.

Aandeel tot 1 jaar vast naar 12%

De Hypotheekshop heeft de HDN-data erbij genomen, waar naast banken ook andere geldgevers in worden opgenomen. Daaruit blijkt dat met name de variabele rente populairder wordt. Die is nu na de 1o en 20 jaar vaste rente het meest gekozen rentetarief. “Met een aandeel van 60% is 10 jaar vast echter nog wel onbetwist de nummer één. Het gecombineerde aandeel van variabel en 1 jaar vast is 12% van alle aangevraagde leningdelen.”

Variabel tarief doorgaans lager

De Hypotheekshop wijst erop dat een variabele rente sinds 2014 over het algemeen lager is geweest dan het tienjaarstarief. “Voorstanders van variabel wijzen op de lagere lasten die horen bij een variabele rente, waardoor het risico op betalingsproblemen dus eigenlijk lager ligt dan bij een duurdere vaste rente. Bovendien wordt er bij een lagere rente op een annuïteitenhypotheek sneller afgelost.” Voordeel is dat de klant direct profiteert als de rente daalt en dat bij een stijgende rente ook direct kan worden gehandeld: “het kan een overweging zijn om de rente alsnog vast te zetten als deze een bepaald percentage bereikt”.

Tot een kwart minder huizenkopers

De hogere rente en de inflatie maken dat er nu vergeleken met dezelfde periode vorig jaar 20% tot 25% minder huizenkopers zijn, meldt de keten verder. “De laatste weken blijven doorstromers, ondanks het voordeel van de lagere hypotheekrente dankzij de verhuisregeling, daarbij wat meer achter dan starters, zeker bij nieuwbouwwoningen.” 45% van alle doorstromers maakt gebruik van de mogelijkheid om de huidige rente mee te nemen naar de volgende woning. Een deel van de doorstromers bestaat uit mensen die uit elkaar gaan en de echtelijke woning nog voor een goede prijs willen verkopen. “Voor starters lijkt er, doordat er minder gegadigden zijn en overbieden niet langer de norm is, meer ruimte op de woningmarkt te ontstaan.”

Meeste kopers hanteren weer financieringsvoorbehoud

Die grotere ruimte maakt ook dat er weer vaker een financieringsvoorbehoud wordt opgenomen in het koopcontract: “Inmiddels zien hypotheekadviseurs dat het merendeel van de kopers weer koopt met voorbehoud. Ook de duur van het financieringsvoorbehoud is toegenomen, van circa vier weken naar gemiddeld zes weken in de lopende maand november. Terug naar de normale situatie dus, waarbij potentiële kopers niet langer een extra risico hoeven te nemen om kans te maken. In het coronajaar 2020 was deze ommezwaai ook al tijdelijk zichtbaar.”