Van Herel (HDI) over energietransitie: 'Stop met praten en kom in actie'

Er is veel aarzeling onder verzekeraars om de handen ineen te slaan als het om kennisdeling over de energietransitie gaat. Dat merkt Sharon van Herel, managing director bij HDI Global. Ze initieerde rondetafelgesprekken bij HDI met verzekeringsmakelaars en andere verzekeraars om naar problemen van klanten te luisteren. Maar de opkomst vanuit concullega's was mager. Ze pleit nu voor een brede aanpak van kennisdeling om de energietransitie te versnellen.