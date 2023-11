Actuele leninginfo ABN Amro beschikbaar via HDN

Sinds deze week kunnen adviseurs actuele hypotheekinformatie bij ABN Amro opvragen via HDN. Adviseurs kunnen hiermee altijd vertrouwen op de meest actuele en nauwkeurige klantgegevens en daarmee het best passende advies geven. De functionaliteit is beschikbaar via Faster Forward (Elements en eBlinqx).