Forse groei pensioenbeleggen in eerste maanden nieuwe pensioenwet

Pensioenbank Brand New Day ziet de instroom van mensen die pensioen opbouwen sterk toenemen. Zzp'ers en werknemers zonder pensioenopbouw hebben per 1 juni dit jaar veel meer ruimte om een eigen pensioenreserve op te bouwen. En daar maken ze de eerste maanden na ingang van de Wet toekomst pensioenen volop gebruik van, zo blijkt uit cijfers van Brand New Day.