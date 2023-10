Hof stuurt DAS terug naar de tekentafel met compensatie oude pensioenregeling

DAS moet (oud-)deelnemers een nieuwe compensatieregeling bieden voor de in 2017 gestopte pensioenregeling bij ASR. Het gerechtshof oordeelt dat de or die compensatie terecht heeft afgewezen en dat de kantonrechter in 2021 ten onrechte vervangende toestemming heeft verleend.