Single Jan Modaal kan koopwoning niet betalen

Net als vorig jaar is de kans dat alleenstaanden met een modaal inkomen een betaalbare koopwoning vinden nihil. Dit blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. ''De situatie voor Jan Modaal is nauwelijks verander doordat de gestegen hypotheekrente de inkomensstijging tenietdoet.'' Voor deze groep is slechts 1,1 procent van het totale huizenaanbod toegankelijk.