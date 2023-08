Achmea zet aanzienlijk beter resultaat neer, maar premiedruk blijft bestaan

Achmea heeft zich goed herpakt na de mindere resultaten in 2022. Het operationeel resultaat (inclusief zorg) kwam in het eerste halfjaar uit op 405 miljoen euro, een stijging van 165 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het weer in de wereld steeds extremer werd, profiteerde Achmea van het uitblijven van grote weercalamiteiten in Nederland.