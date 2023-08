René Schickendantz (i4e): 'Met risk engineering is ook recycling verzekerbaar'

Elk bedrijf is verzekerbaar. Dat stelt René Schickendantz van i4e Assuradeuren. De naam van zijn volmachtbedrijf in Bergambacht bevestigt dat nog eens: insurance for everyone. Ook recyclingbedrijven en andere amper tot niet verzekerbare ondernemingen zijn in zijn optiek te verzekeren tegen acceptabele premies. Al is er een 'maar': ondernemers moeten zijn filosofie omarmen in de vorm van risk engineering.