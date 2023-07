Brandweerman merkt brand eigen bedrijf niet op; Interpolis vergoedt miljoen

Een verwoestende brand bij een cateringbedrijf met slagerij zet Interpolis voor een raadsel. Opvallend is dat de eigenaar, tevens lid van de vrijwillige brandweer, de brand niet leek op te merken. De verzekeraar was ervan overtuigd dat de eigenaar verantwoordelijk was voor de schade door nalatigheid. Echter, overtuigend bewijs hiervoor ontbrak, evenals bewijs voor schending van de bereddingsplicht.