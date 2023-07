Koeriersbedrijf verzwijgt 20 schades in 3 jaar: geen uitkering voor gestolen BMW

Een adviseur in Zoetermeer deed in 2016 een verzekeringsaanvraag bij VKG voor een zakelijke BMW. De serviceprovider bracht de auto onder bij Reaal. Op het aanvraagformulier stond dat het koeriersbedrijf de afgelopen drie jaar geen schademeldingen had gedaan. Toen de BMW gestolen werd en er een claim van bijna 44.000 euro volgde, bleek dat het schadeverleden ietwat te rooskleurig was voorgesteld.