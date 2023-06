Verbond: 'Scherp regels aan voor zonnepanelen'

Zonnepanelen en andere toepassingen voor de energietransitie moeten brandveiliger worden via wetgeving, certificering en protocollen. Deze oproep doet het Verbond van Verzekeraars als reactie op de woningbrand in Arnhem, die moeilijk te blussen was door zonnepanelen op de daken. Nederland is momenteel nog onvoldoende voorbereid op de gevolgen van zonnepaneelbranden.