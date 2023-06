Onink (Trend-Rx): 'Verzekeraars moet lobbyen tegen snel optrekkende EV's'

Naarmate de elektrificatie van het wagenpark voortschrijdt, worden de effecten steeds zichtbaarder. Positief? Zeker niet, schrijft Trend-Rx-onderzoeker Arno Onink in zijn tweede onderzoeksrapport over EV's en verzekeraars. Hij verwacht meer ongevallen in verstedelijkte gebieden, met grotere schade en zwaarder letsel. Onink: "Alle data wijzen erop dat elektrisch rijden funest is voor de verkeersveiligheid."