Winst voor De Goudse, maar wel minder door oorlog en inflatie

Het geopolitiek onrustige jaar 2022 keert terug in lagere winstcijfers voor De Goudse. De ondernemersverzekeraar boekte in dit jaar een nettowinst van 32,2 miljoen euro. Dat is minder dan in 2021, toen bedroeg de winst nog 47,4 miljoen euro. De Goudse geeft als oorzaak de hogere schadelast door oorlog en inflatie.