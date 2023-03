Beroep woekerpoliszaak moet opnieuw: Achmea wraakt drie rechters

Het hoger beroep in een zaak van Vereniging Woekerpolis en de Consumentenbond tegen Achmea begint weer van voren af aan. Achmea ontdekte na de zitting dat een van de drie rechters ooit juridisch adviseur was van een consument in een woekerpoliszaak tegen een andere verzekeraar. Na de wraking trok deze rechter zich terug. Wat Achmea betreft was dat niet voldoende, omdat ook de andere rechters mogelijk door hem waren beïnvloed. De wrakingskamer bij het gerechtshof in Arnhem gaf de verzekeraar gelijk.