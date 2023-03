WIFS: cijfers intermediair nodig om genderdiversiteit beter in kaart te brengen

Er zijn meer cijfers uit het intermediair nodig om een duidelijker beeld te krijgen van genderdiversiteit in de financiële sector. Dat stelde Seada van den Herik, lid van de WIFS-adviesraad en directeur van Onderlinge ’s-Gravenhage, tijdens de presentatie van Accelerate 50/50. Dit is een onderzoeksrapport dat WIFS samen met Deloitte opstelde over een gelijkwaardige balans tussen mannen en vrouwen in de financiële sector.