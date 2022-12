Dazure maakt aangrijpende podcast Sterveding: als de ORV tot uitkering komt

Dit najaar is ORV-aanbieder Dazure begonnen met een podcast over de mensen die onverwacht een dierbare verloren: Sterveding. Indrukwekkende verhalen met klanten over verdriet en veerkracht. Dazure-directeur Indra Frishert legt uit dat de afleveringen op consumenten gericht zijn, maar ook goed zijn voor intermediairs om te luisteren. “Alle adviseurs gaan zoiets een keer meemaken in hun carrière. En het is gewoon heftig.”