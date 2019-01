Rechtsbijstandverzekering Centraal Beheer Achmea beste in test Consumentenbond

De rechtsbijstandverzekeringen van de verschillende aanbieders werden in de test vergeleken op verschillende punten, zoals jaarpremies, externe kosten en aangeboden dekkingen binnen de verzekering. De rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer onderscheidt zich volgens de Consumentenbond op een aantal kenmerken. “Zo is er een vrije advocaatkeuze en heeft de verzekerde geen eigen risico. De polis van Centraal Beheer Achmea is dagelijks opzegbaar, heeft geen franchise en biedt de keuze uit losse, uitgebreide modules; de verzekerde kiest zelf welke dekkingen hij wilt verzekeren.”

Geen Beste Koop

In deze test is door de Consumentenbond geen predicaat Beste Koop uitgedeeld. “De reden hiervoor is dat verschillende rechtsbijstandverzekeraars de premie differentiëren op postcode en soms ook op leeftijd, zoals Nationale-Nederlanden en Zelf. ZLM verzekert alleen klanten uit Zeeland en Noord-Brabant. Verzekeraar Lancyr heeft aangegeven binnenkort met een nieuw product te komen en is niet meegenomen in de test”, aldus de Consumentenbond.