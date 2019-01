Zomerserie 2016: zeven vragen aan Hans Gerritsen van Fairzekering

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De eerste in de reeks is Hans Gerritsen, algemeen directeur van Fairzekering .

1.We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“Het is een turbulent maar prima jaar waarin we een paar duizend klanten hebben aangesloten en daarnaast de nodige proposities aan het voorbereiden zijn op basis van nieuwe technologie. De implementatie van deze nieuwe proposities gaat echter wat langzamer dan gehoopt omdat de complexiteit van grote organisaties vernieuwing tot een uitdaging maakt.”

2. Wat hoop je dat er in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?

“In de tweede helft van 2016 brengen we technologie op de markt die uniek is voor de Nederlandse markt, we gaan de technische data uit de auto op een eenvoudige manier ontsluiten. Daarnaast zijn we bezig met een aantal oplossingen voor rond het huis die we van prototype naar de markt willen gaan brengen.”

3. Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Verzekeraars kunnen enorm veel waarde toevoegen aan hun klanten naast het kale risicodragerschap. Ik zou de markt met innovaties veel meer servicegericht willen maken zodat dat potentieel ontsloten wordt.”

4. Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“De vakantie is een leuk moment om nieuwe technologie uit te proberen, dus ik probeer altijd wel een paar nieuwe apps uit, zei het dat ik waarschijnlijk het meest gebruik ga maken van een volledige gearriveerde app: Spotify met muziek uit de jaren ‘70 tot nu.”

5.Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Mijn tip is: ‘Abundance, The future is better than you think‘ van Peter Diamundis. Een opwindend positief boek dat aangeeft hoe vier ontwikkelende krachten waaronder de exponentiele technologie onze grootste problemen kan oplossen met “Abundance” als gevolg.”

6. Als ik het voor het zeggen had dan zou ik het woekerpolisdossier meteen oplossen door…

“Het woekerpolisdossier moet opgelost worden door effectief een streep te zetten. Kijk als voorbeeld naar de recente rentederivatenafspraken. Het doet pijn maar de salamimethode werkt niet en heeft ondertussen alleen maar (behoudens advocaten) verliezers opgeleverd. Dit dossier moet van tafel.”

7. Mijn boodschap aan het intermediair in Nederland is…

“Juist op het gebied van innovatie kan een kleinere organisatie soms slagvaardiger zijn dan een grote. Ga dus niet zitten wachten op wat een verzekeraar doet, maar kijk hoe je met slimme technologie, die klanten helpt, een onderscheidend voordeel kunt maken.”