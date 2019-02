Consumentenbond: AVP van United Insurance is ‘Beste Koop’

United Insurance biedt gezinnen zonder kinderen en zowel alleenstaanden met kinderen als alleenstaanden zonder kinderen de meest voordelige aansprakelijkheidsverzekering. Ook voor gezinnen met kinderen is United Insurance fors goedkoper dan de meeste andere aanbieders. Volgens de Consumentenbond doet de lage maandpremie echter niets af aan de kwaliteit van de verzekering. Met een ruime verzekeringssom van € 1,25 mln, een vriendendienstdekking, een uitleendekking én een sport en spel clausule, biedt United Insurance voorwaarden die minimaal gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden van andere verzekeraars.

Daarnaast beantwoordt United Insurance vragen over de aansprakelijkheidsverzekering niet alleen telefonisch of per mail, maar ook via WhatsApp. De klantenservice van United Insurance heeft inmiddels al meer dan 1.000 WhatsApp-gesprekken gevoerd.