Reaal beloont klanten voor gebruik app

De app Reaal Dichtbij is te gebruiken om verzekeringen te sluiten, noodnummers te bellen en vragen te stellen. Bart Janknegt, directeur Marketing en Distributie bij Reaal, noemt de app “een mooi startpunt van onze digitalisering”. Hij biedt klanten een overzicht van lopende polissen en de mogelijkheid om premies te berekenen voor een doorlopende reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering. Die kunnen ook direct worden gesloten. “Komt de klant er niet uit, dan kan hij direct bellen, Whatsappen of tweeten met de klantenservice.” Punten kunnen worden verdiend door ervaringen met producten of de app te delen via sociale media of door een verzekering af te sluiten. Schudden met de telefoon levert als ‘fun feature’ een extra beloning op. De punten zijn in te wisselen voor onder meer tegoedbonnen voor Netflix, iTunes of Spotify.

Alle kanalen

De app is ontwikkeld in samenwerking met Anbang, het Chinese moederbedrijf van Vivat. “Wij willen de app inzetten in al onze distributiekanalen. Onze volgende stap is het toevoegen van nieuwe functionaliteiten zoals schade melden, het aanbieden van meer verzekeringsproducten en het toevoegen van contactgegevens van de financieel adviseur”, zegt Janknegt. De ervaringen van klanten en adviseurs worden gebruikt om de app verder te onwikkelen. Die kan nu alleen nog door Apple-gebruikers worden gedownload. Mensen met een Android-telefoon moeten nog tot eind april wachten.