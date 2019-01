ONVZ risicodrager op zorgpolis van Florine

Zorgaanbieder Florine gaat zowel particulieren als ondernemers en werknemers een zorgpolis van ONVZ aanbieden. Florine , dat al drie jaar actief is in Amsterdam en Noord-Holland, wil snel de beste kwalitatieve zorg bieden. “De keuze voor ONVZ is dus een logische, omdat zij alleen restitutiepolissen bieden”, zegt Florine-woordvoerder Alex Oostendorp.

Naast de basis- en aanvullende polissen van ONVZ, waar de deelnemers 10% collectiviteitskorting op krijgen, krijgen de Florine-leden ook het Florine servicepakket. Volgens Oostendorp is vooral dat uniek. “Wij noemen onszelf niet voor niets de ANWB van de zorg. Wij wijzen de mensen de weg in zorgland. Waar kunnen ze het beste terecht voor een second opinion qua ziektebeeld. Welke chirurg in welk ziekenhuis is het best geëquipeerd om een bepaalde operatie uit te voeren”, somt Oostendorp een aantal voordelen op. “Wij geven een persoonlijk advies wat voor jou in jouw situatie het beste is. Daarvoor werken we samen met onder meer medisch specialisten die deel uit maken van onze medische adviesraad. Daarnaast maken we gebruik van een landelijke database met beoordelingen, waar ook zorgverzekeraars gebruik van maken. Florine zegt te werken met een “kwalitatief uitstekend netwerk”, met daarin circa duizend artsen, specialisten, fysiotherapeuten en psychologen. Deze diensten bood men al aan een de leden van Florine. Nu komt daar dus ook de zorgpolis van ONVZ bij. Het lidmaatschap van Florine wordt nu verwerkt in de verzekeringspremie die men gaat betalen. Over de hoogte van de premie kon Oostendorp nog geen uitspraken doen. “Die wordt eind deze week bekend gemaakt.”

Bedrijven

Florine heeft niet alleen particulieren en zzp’ers/ondernemers in de boeken. “Wij werken ook voor bedrijven die hun werknemers op deze manier snel toegang tot zorg willen bieden. “Niemand wil ziek zijn. Op deze manier kunnen bedrijven het ziekteverzuim ook beperken. Wij zetten ook in op preventie”, aldus Oostendorp. Particulieren betalen € 7,50 of € 9 per maand. Voor de bedrijven geldt een ander bedrag/premie, afhankelijk van hun wensen en behoeften. “Zo kunnen wij bijvoorbeeld ook spreekuren bij de bedrijven zelf regelen. Die prijs wordt dan maatwerk.” Florine telt op dit moment 4.000 leden. Voor de zorgpolis zetten ze in op minimaal 10.000 leden in 2016. “We zijn echter wel voorbereid op 30.000 tot 40.000 mensen die onze zorgpolis willen afnemen. Dat wat we verdienen, wordt gebruikt om de zorg verder te verbeteren.”