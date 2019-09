Helft verzekeraars verhaalt schade door dronkenschap niet

Verzekeraars kunnen de schade verhalen bij hun verzekerden omdat zij een aparte alcoholclausule hebben toegevoegd aan hun polisvoorwaarden van hun WA-verzekering. Independer heeft een lijst gepubliceerd met daarop de namen van de verzekeraars die wel of niet een alcoholclausule hebben.

Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, zegt tegen RTLZ dat het voor verzekeraars zeer complex is om te achterhalen of iemand gedronken had bij het veroorzaken van een ongeluk. “We konden het proces verbaal niet inzien. Veel verzekeraars hebben de laatste jaren de alcoholclausule daarom juist uit de polis gehaald”, zegt De Boer. Dit is echter niet langer een probleem omdat verzekeraars sinds 1 mei de informatie kunnen opvragen bij de politie.