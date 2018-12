Aon: Terrorismerisico in westerse landen toegenomen

In negen westerse landen (Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen) zijn de risico’s van terreur en politiek geweld toegenomen. Deze verhoging kan in veel gevallen worden toegeschreven aan toegenomen terrorismedreiging die grotendeels voortkomt uit de toenemende invloed van IS en de voortdurende dreiging van aanhangers van Al-Qaeda en daaraan gelieerde groepen.

In Nederland is de terreurdreiging op hetzelfde lage niveau gebleven. Maar door de internationale oriëntatie kunnen Nederlandse organisaties ook de consequenties ervaren van de verhoogde terreurdreiging. Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting bij Aon Nederland, raadt het daarom aan om de ontwikkelingen op het gebied van terrorisme in de landen waar zij zaken mee doen te blijven volgen. “Voor Nederlandse bedrijven is het belangrijk om na te gaan welke gevolgen terroristische dreiging voor hen kan hebben, een aantal worst case scenario’s uit te werken en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Een hoog risiconiveau in een gebied hoeft echter niet te betekenen dat met bedrijven uit dat gebied geen zaken kunnen worden gedaan. Voorwaarde is dan wel om betrouwbare inlichtingen en analyses te gebruiken en een strategie te hebben om de risico’s te vermijden en te beheersen.”