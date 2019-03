Aan verzekeringsprofessionals zoals u worden steeds meer eisen gesteld. Zo dient u bijvoorbeeld te kunnen aantonen dat u Permanent Actueel Vakbekwaam bent. Amweb heeft daarom een nieuwe service ontwikkeld, am:permanent actueel. Hiervoor werkt amweb samen met de gerenommeerde opleider Hoffelijk om te zorgen voor de borging op Wft-niveau. En waarom zou u niet gelijk uw PA afvinken als u toch het nieuws volgt op amweb.

Want met een abonnement op ‘am:permanent actueel’ toetst u uw kennis van de actualiteit direct nadat u het artikel gelezen hebt. Dat is zelfs dubbel voordeel! Want u bent volledig op de hoogte van wat er speelt in de markt én u blijft ook nog eens permanent actueel vakbekwaam.

Gemakkelijker kan het bijna niet!

Wat krijgt u voor uw abonnement op am:permanent actueel?

U krijgt toegang tot PA-toetsvragen

U krijgt toegang tot uw persoonlijke ‘am:permanent actueel’ dashboard

U krijgt toegang tot exclusieve, afgesloten vakinformatie voor uw vakbekwaamheidstoetsing

U ontvangt jaarlijks een ‘am:permanent actueel’ certificaat

U ontvangt maandelijks de ‘am:permanent actueel’ nieuwsbrief

Probeer de eerste maand gratis en geheel vrijblijvend

Maak de eerste maand gratis en zonder verdere verplichtingen gebruik van uw abonnement op am:permanent actueel.

Voor meer informatie over prijzen van collectieve abonnementen kunt u contact opnemen met klantenservice. Tel.nr.: 088 5840 888 of per email: klantenservice@vakmedianet.nl.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over am:permanent actueel? Bekijk de veelgestelde vragen.